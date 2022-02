Kindermiddag in Bibliotheek Veendam: knikkermania

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZWARE WINDSTOTEN | STORMACHTIGE DAGEN

Een regenzone trekt verder naar het oosten en het wordt wat droger, maar in de loop van de middag en vanavond neemt de kans op buien ook weer toe. Daar kan een flinke bui bij zijn, mogelijk met windstoten tot 90 km/uur. Het wordt een zachte dag met een maximumtemperatuur van 13 graden.

Vannacht draait de wind naar het westen en het blijft dan hard doorwaaien met vlagen van 80 of 90 per uur. Ook morgenochtend waait het hard, morgenmiddag neemt de wind wat af. Het weertype zelf is morgen niet slecht met regelmatig opklaringen en een maximum rond 9 graden.

Vrijdag krijgen we storm: dat is in de middag en de avond. Dan is er kans op flinke buien en windstoten van 100 tot 120 km/uur. Daarbij komt ook windkracht 8 tot 9 uit het zuidwesten te staan, op de Wadden staat soms windkracht 10.

In het weekend is er op zaterdag minder wind en dan zijn er opklaringen en een enkele bui, zondag lijkt het nogal regenachtig te worden. Al met al is het een herfstachtige en gure periode de komende dagen.