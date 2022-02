Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MINDER WIND | MORGEN ZWARE STORM

Het is vanochtend nog vlagerig met windstoten rond 80 km/uur maar vanmiddag neemt de wind langzaam verder af. Dan is er nog windkracht 5 tot 6, vanavond blijft daar windkracht 3 tot 4 van over. Dus de windvlagen van 100 km per uur zijn voor vandaag voorbij en het weerbeeld is ook niet slecht met af en toe wat zon en enkele lokale en kortdurende buien. Door de wind is het nog wel fris met een temperatuur rond 8 graden.

MORGEN: Later storm en zeer zware windstoten.

Vannacht is het rustig met een zwakke tot matige zuidenwind en minimumtemperatuur rond 3 graden. Morgenochtend gaat het regenen en morgenmiddag- en avond wisselen opklaringen af met een paar flinke buien.

Daarbij is er bij ons opnieuw kans op windstoten rond de 100 km/uur, en af en toe staat er windkracht 8 tot 9. Bij de Wadden zal enige tijd windkracht 10 staan met vlagen tot 130 km/uur (inclusief zeer hoog water).

Zaterdag is er een matige tot krachtige westenwind met zonnige perioden en een overdag maar een enkele bui, zondag is een bewolkte en regenachtige dag en dan is er weer wat meer wind. Maximum morgen rond 10, zaterdag rond 7, en zondag opnieuw rond 10 graden.