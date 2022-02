Oldambtster gemeenteraad komt op voor inwoners met aardbevingsschade

Tijdens een spoeddebat in de Oldambtster gemeenteraad werd een motie over de afhandeling van aardbevingsschade door de hele gemeenteraad aangenomen. In de motie roept de raad het college op om de problemen, die zijn ontstaan door het veranderen van het beoordelingskader van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), aan de orde te stellen bij de organisaties die hier iets aan kunnen doen. Het college heeft de motie inmiddels uitgevoerd.

De motie

De motie gaat over het wettelijk bewijsvermoeden en het beoordelingskader van het IMG, dat in mei 2021 is aangepast. Volgens de raad heeft de aanpassing van het beoordelingskader ervoor gezorgd dat steeds minder schade aan huizen en andere gebouwen wordt gezien als aardbevingsschade. En dat betekent dat het IMG de schade niet vergoed. Hierdoor ontstaan volgens de raad grote verschillen tussen inwoners. Daarom moet het beoordelingskader weer worden aangepast naar de oude situatie. De raad heeft het college gevraagd om deze problemen te bespreken met de andere aardbevingsgemeenten, de provincie, de staatssecretaris Mijnbouw en het IMG, met als doel dat alle schademeldingen in het aardbevingsgebied weer ruimhartig worden vergoed.

In gesprek

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reageert op de motie: “Ik ben blij dat de gemeenteraad opkomt voor de belangen van onze inwoners. Want ook ik zie steeds vaker verschillen ontstaan in de afhandeling van aardbevingsschade. Steeds meer inwoners melden zich bij ons, omdat ze niet begrijpen waarom de buren wel een schadevergoeding hebben gekregen en zij niet. Terwijl ze in hetzelfde soort huis wonen en te maken hebben met dezelfde schades. Ik vind dat niet uit te leggen. We hebben dit probleem als college al vaker aangekaart bij de instanties en doen dat nu, op verzoek van de raad, nog eens. Ik heb de motie doorgestuurd naar de andere aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen, de Tweede Kamer, de staatssecretaris én het IMG. Met het verzoek om dit onderwerp op de agenda te zetten van de eerstvolgende overleggen.”