Provincie in actie tijdens storm Eunice

GRONINGEN – De provincie Groningen neemt verschillende maatregelen vanwege de storm Eunice. Provinciemedewerkers van de buitendienst, verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen en groen, en de bediening van bruggen en sluizen, werken op dit moment 24 uur door.

Stormschade melden

Vanaf vrijdag 18 februari 13.00 uur is de Oostersluis in Groningen het coördinatiecentrum, waar meldingen binnenkomen en acties worden uitgezet, bijvoorbeeld wanneer omgewaaide bomen moeten worden opgeruimd of wegen moeten worden afgesloten. Stormschade langs provinciale wegen kan gemeld worden via 050 – 316 49 11.

Geen bediening bruggen en sluizen

In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân is besloten dat we vanwege de veiligheid op vrijdag 18 februari vanaf 14.00 uur volledig stoppen met de bediening van bruggen en sluizen in beide provincies.

Tot einde van de storm

De maatregelen gelden tot het einde van de storm. Wanneer dat is, is op dit moment nog niet bekend. We zijn erop voorbereid om ook zaterdag 19 februari nog in actie te komen.

Bron: provincie Groningen