Barrels komen aan in Noorwegen

WINSCHOTEN – Vrijdag 11 februari vertrok uit Winschoten een groep van 36 barrels voor een winter roadtrip naar de Noordkaap. Ook deze challenge wordt georganiseerd door Rob en Meini Zweep.

Rob en Meini Zweep gingen vrijdag met zo’n 90 deelnemers op pad, voor wat ze noemen: de allergekste, grensverleggende, meest fantastische, Winterbarrel. Ze verzamelden zich bij Café Dommering op het Marktplein in Winschoten. Hun doel is de Noordkaap, hét meest Noordelijke puntje van Europa, te bereiken. De reis duurt in totaal 14 dagen. Er zal zo’n 8.000 kilometer worden afgelegd. Tijdens de reis wordt voldoende tijd ingepland voor andere dingen, zoals een middag achterop de hondenslee door de wildernis of een tocht op een sneeuwscooter.

Ook tijdens de Noordkaap Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren voor een team punten op. Zo maken ze kans op diverse geldprijzen of gratis deelnames voor volgende edities. Daarnaast is er een bokaal en de titel: Noordkaap Barrel Challenger van het jaar te winnen.

De barrels hebben in Rovaniemi in Finland de Kerstman bezocht. In dit prachtig dorpje is het 24 uur per dag en 7 dagen in de week Kerst. Vanuit daar zijn ze deze week doorgereisd. Ze zijn nu in Noorwegen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Veel auto’s kwamen vast te zitten en een moest zelfs worden afgesleept. Maar er was ook een cadeautje; een aantal deelnemers heeft het Noorderlicht gezien!

De foto’s die u hieronder ziet zijn gemaakt door de deelnemers.

HIER vindt u meer foto’s