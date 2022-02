Geslaagd webinar over ophogen grond met Eems-Dollardslib

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | MORGEN OOK VEEL WIND

Het is vandaag een stuk rustiger dan gisteravond en vannacht en het is vanmiddag ook vrijwel overal droog met zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. Het is vrij fris met een maximum van 7 graden en een matige tot vrij krachtige wind.

Toch komt er weer een lagedrukgebied naar ons toe. Dat trekt vanavond en vannacht over het Noorden. Het is geen nieuwe storm maar het gaat vanavond wel een tijd regenen en vannacht komen daar nog enkele buien achteraan. Totaal kan er tot morgenochtend 5-8 mm aan neerslag vallen.

Maar daar kan morgen in de loop van de dag 15 tot 20 mm bij komen, want het wordt een regendag met vooral in de middag en avond erg nat weer en morgenavond ook buien met windstoten. Er staat morgen sowieso een krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 10 graden. Maandag is daarna een vrij gure dag met regen- en hagelbuien en een krachtige west-noordwestenwind. Daarna is het droger met soms wat lichte regen, maar regelmatig ook zon en middagtemperaturen rond 8 graden.