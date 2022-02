Geslaagde week van de liefde bij RSG Ter Apel

TER APEL – Bij RSG Ter Apel werd afgelopen week aandacht aan de liefde geschonken.

De RSG Ter Apel stond deze week in het teken van de liefde. De school was prachtig versierd met harten, posters en slingers; door de leerlingen zelf bedacht en gemaakt. Leerlingen kregen gastlessen aangeboden over ‘Anders Zijn’ van het DMG (Discriminatie Meldpunt Groningen).

Ook waren er voorlichters van het COC die hun verhaal vertelden over homoseksueel zijn, tolerantie en respect. De Valentijnsrozen werden uitgedeeld door de leerlingenraad en zij deelden ook heerlijke tosti’s uit die natuurlijk met liefde werden bereid. Verder waren er een aantal jongerenwerkers (van Welzijn Westerwolde) + een jeugdagente in de school die met de leerlingen in gesprek gingen over ‘je grenzen aangeven’, het online gedrag en relaties.

In de pauzes kon iedereen meedoen aan een quiz over relaties en seksualiteit en daarmee leuke prijzen winnen. Het was een geslaagde themaweek georganiseerd door de werkgroep Gezonde School en de leerlingenraad van de RSG.

Ingezonden door Marian Fischer

Coördinator Gezonde School