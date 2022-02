GGD Groningen start met vaccineren in Oude Pekela en Nieuwe Pekela

PEKELA – Komende week breidt GGD Groningen het aantal vaccinatielocaties in de provincie verder uit. Vanaf 23 februari kan men terecht voor een vaccinatie of booster tegen corona in Nieuwe Pekela. Vanaf 25 februari is dat ook mogelijk in Oude Pekela. Zo is het voor inwoners uit de gemeente Pekela mogelijk om dichtbij huis een vaccinatie of booster te halen.

Oude en Nieuwe Pekela

In beide plaatsen zijn tijdelijke vaccinatielocaties geregeld. De vaccinaties worden uitgevoerd door een team van GGD-medewerkers.

Vanaf woensdag 23 februari op woensdagen tussen 12:00 en 16:00 uur.

Fysiopraktijk Vita Salis

Ds. S. Tjadensstraat C 49

9663 RC Nieuwe Pekela

Vanaf vrijdag 25 februari op vrijdagen tussen 9:30 en 14:00 uur.

Huisartsenpraktijk Het Dokhuis

Raadhuislaan 47b

9665 JA Oude Pekela

Op beide locaties kan men zonder afspraak terecht voor een boosterprik. Ook is het mogelijk om zonder afspraak een 1e, 2e of 3e (voor mensen met een ernstige afweerstoornis) vaccinatie te halen.

Andere vaccinatielocaties in de provincie Groningen zijn in stad Groningen aan de Osloweg en in HanzePlaza (Protonstraat), Veendam, Zuidhorn, Stadskanaal, Scheemda, Appingedam, Hoogezand en Winsum.

Lees verder voor alle informatie over vaccinatielocaties.

Bron: GGD Groningen