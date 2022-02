Kleurrijk oversteken in Stadskanaal

STADSKANAAL – In gemeente Stadskanaal mag iedereen zijn wie die is en wie die wil zijn. Daarom is symbolisch het ‘Regenboogpad’ aangelegd bij het centrum van Stadskanaal. Op de dag van de liefde opende wethouder Goziena Brongers-Roffel samen met Miriam Kuppers en Thea de Boer van de werkgroep LHBTI Veenkoloniën Westerwolde het regenboogpad door het hek weg te halen. Dit onder toeziend ook van een delegatie van de gemeenteraad.

Wethouder Brongers-Roffel is erg tevreden met dit eindresultaat: “In gemeente Stadskanaal mag iedereen zijn wie hij/zij is ongeacht geaardheid, religie, achtergrond of welke andere grond dan ook. Mooi dat zo’n kleurrijk gebaar bij kan dragen aan dit gevoel”.

Valentijnsdag

Het idee van het regenboogpad kwam uit de raad van 25 oktober 2021, waarna de gemeente de LHBTI Werkgroep Veenkoloniën Westerwolde betrok bij de realisatie ervan. De werkgroep gaf aan erg positief te staan tegen elke vorm van aandacht voor de LBHTI-discussie. Hun slogan is dan ook ‘je Valentijn kies je zelf’. Een slogan die mooi samenkomt met syboliek van het regenboogpad en de dag waarop deze in het zonnetje is gezet: 14 februari, Valentijnsdag.

Vrolijke kleuren met een lokaal tintje

De tegels van het pad hebben niet alleen een mooie kleur, maar ook een lokaal tintje. De tegels van het regenboogpad zijn namelijk geverfd door een leerling van de Avitec Academy. Het gekleurde pad is ook gelegd door leerlingen van de Academy onder toeziend oog van één van de vakmannen van het bedrijf. De Avitec Academy in Stadskanaal is onderdeel van Avitec en leidt vakmensen intern op om de infrastructurele sector ook in de toekomst te voorzien van voldoende aanwas.

Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal