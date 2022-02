DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen vrijdag en maandag is vanaf een terrein aan het Mittelkanal rechts in Papenburg een cementmolen gestolen. De schade bedraagt 10.000 euro.

Maandag is om kwart voor acht ’s morgens bij een ongeval op de kruising Zum Verlaat/Fehnstraße in Papenburg een 15 jarige fietsster gewond geraakt. Ze werd aangereden door een van rechts komende personenauto en kwam ten val. De bestuurder van de personenauto is doorgereden.

Op de kruising van de Bahnhofstraße en de Friesenstraße in Papenburg is woensdagmorgen om 6.40 uur een 18 jarige bestuurder van een e-bike door een zilvergrijze personenauto aangereden. De automobilist is even uitgestapt om te informeren hoe het met de fietser ging en is toen in de richting van Kaufland weggereden. Volgens het slachtoffer was de man tussen 25-30 jaar en had hij kort zwart haar. Hij was gekleed in een grijze hoody. De politie is naar de man op zoek.

Haren

Dinsdagmorgen is rond kwart voor zeven op de Hollandstraße in Haren een 25 jarige automobilist met zijn Hyundai tegen de vangrail gebotst. Hij werd na een inhaalmanoeuvre door een andere auto gesneden en moest om een aanrijding te voorkomen uitwijken. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. De schade bedraagt 1.500 euro. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn om 2.20 uur bij een ongeval op de kruising van de B408 met de Wesuweer Straße in Haren twee personen gewond geraakt. Daar botste een 47 jarige bestuurder van een Kia Sportage tegen de Dacia van een 67 jarige vrouw. Op dat moment stond het verkeerslicht voor de bestuurder van de Kia op groen. Het is niet duidelijk waarom de vrouw het kruispunt op reed. Zij raakte levensgevaarlijk gewond. De bestuurder van de Kia raakte zwaargewond. De schade bedraagt 20.000 euro. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Tussen 11 februari 21.15 en zaterdag 12 februari 08.00 uur zijn een gevel en meerdere winkelwagentjes van de Combi aan de Emmelner Straße in Haren met verf besmeurd (zie foto van de politie Haren). Op de overkapping van de winkelwagentjes is met zwarte verf een hakenkruis aangebracht. De politie is op zoek naar de daders.

Meppen

Tussen dinsdag 17.00 en woensdag 8.00 uur is vanaf een bouwplaats aan de Versener Straße in Meppen 100 meter koperkabel gestolen. De schade bedraagt 3.000 euro.

Woensdagavond zijn de brandweer en politie van Meppen uitgerukt naar de penitentiaire inrichting in Meppen-Versen. Daar had om acht uur een 22 jarige gedetineerde het matras in zijn cel in brand gestoken. Hij werd door bewakers uit zijn cel gehaald. Omdat hij rook had ingeademd werd hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van de bewakers werd om dezelfde reden in het ziekenhuis behandeld.

Twist/Schöninghsdorf

Woensdagmiddag heeft de grenspolitie om drie uur een 29 jarige Bulgaar aangehouden. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Daarnaast verkeerde hij onder invloed van verdovende middelen. Een speekseltest reageerde positief op het gebruik van cocaïne. Hij en een 28 jarige Bulgaarse vrouw, die bij hem in de auto zat, bleken ook in het bezit te zijn van twee joints en twee gram cocaïne. Ze werden meegenomen naar het politiebureau. Daar werd van de bestuurder bloed afgenomen.

De bestuurder bleek sinds 2019 gezocht te worden voor verduistering. Hij had nog een gevangenisstraf van vijf maanden tegoed. Hij werd diezelfde avond bij een justitiële inrichting afgeleverd. Hij zal zich later voor de overige vergrijpen moeten verantwoorden.

Weener

Dinsdagavond vond om zeven uur in Weener een algemene verkeerscontrole plaats. Een 28 jarige fietser probeerde aan de controle te ontkomen, maar werd door agenten tegengehouden. De inwoner van Weener verzette zich en sloeg een 23 jarige agente met zijn vuist in haar gezicht. Een 28 jarige collega werd geschopt. De agenten kregen assistentie van collega’s. Samen wisten ze de man onder controle te brengen. Hierbij kwam de man ten val en raakte gewond aan zijn pols. De man werd ter behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek in het bezit te zijn van meerdere soorten verdovende middelen en een mes.

Woensdagavond moest een 35 jarige bestuurster van een personenauto om 18.36 uur op de A31 ter hoogte van Weener plotseling uitwijken omdat de bestuurder van een voor haar rijdende zwarte Mercedes SUV plotseling bovenop de rem stond. Zij botste daarbij tegen de vangrail. De vrouw vertelde dat de bestuurder van de Mercedes voor het ongeval ook opvallend rijgedrag vertoonde. Hij ging steeds vlak voor haar rijden en trapte meerdere keren zonder aanleiding op de rem. De politie is op zoek naar de bestuurder van de zwarte Mercedes SUV met kentekenplaten uit Keulen en verzoekt getuigen contact op te nemen.

Bunde

Donderdag is tussen 04.30 en 04.45 uur uit de aanbouw van een woning aan de Hooge Weg in Bunde een kostbare camera met accessoires gestolen. De inbreker kwam de woning via een glazen deur aan de achterzijde binnen. De schade loopt in de duizenden euro’s.