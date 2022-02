Plan voor recycling van windmolens in Eemshaven

EEMSHAVEN – Rotorbladen van windmolens die afgeschreven zijn worden binnenkort gerecycled in de Eemshaven. Een samenwerkingsverband van bedrijven tekende hiervoor op 17 februari een overeenkomst, die werd aangeboden aan gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van Economische Zaken. De recycling van windmolens is uniek in de wereld.

Decom North heet het samenwerkingsverband van bedrijven. Samen gaan ze de afgeschreven windmolens ontmantelen en de rotorbladen vervolgens vervoeren naar de recyclingfabriek bij de Eemshaven. Daar worden de bladen in stappen verkleind tot er uiteindelijk korrels overblijven. Van deze korrels worden nieuwe producten gemaakt, zoals beschoeiing voor oevers, mallen en bruggen.

Goed voor het klimaat

Over een paar jaar staan er honderden windmolens op zee ten noorden van de Eemshaven, die uiteindelijk ook weer vervangen moeten worden. Tegen die tijd moet er in de Eemshaven ook een proeffabriek staan. De grondstoffen die na het recyclen overblijven, vervangen onder meer hardhout, wat goed is voor klimaat en milieu.

Samenwerking met onderwijs

Voorlopig worden de rotorbladen nog verwerkt bij het bedrijf Neocomp in Bremen. Dat bedrijf verknipt de rotorbladen van windmolens en verwerkt de glasvezels en kunsthars in cement. Uiteindelijk moeten van de oude windmolenbladen nieuwe windmolenbladen worden gemaakt. In de nieuwe proeffabriek werken bedrijven straks samen met onderzoekers en studenten. Zij gaan kijken of ook meer soorten materiaal via hetzelfde proces verwerkt kunnen worden.

Samenwerkende bedrijven

HorYzon en Hogeschool Windesheim stelden de businesscase op, waarin Chemport Europe, Groningen Seaports en het Offshore Wind Innovation Centre een belangrijke rol spelen, net als de bedrijven Buss Terminal, Mammoet, Lubbers Transport, DHSS Eemshaven, Bek & Verburg, Nehlsen metaalrecycling, CRC Industries, SCS Logistics/Shipco Transport en Nedcam Solutions.

Bron: Provincie Groningen