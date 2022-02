Akzo gaat boren bij Heeresmeer

NIEUWE PEKELA – Het zoutchemiebedrijf Nobian uit Delfzijl, het vroegere Akzo, gaat over niet al te lange tijd in Nieuwe Pekela een proefboring uitvoeren in de directe omgeving van het Heeresmeer. Indien de boring slaagt wordt in de ondergrond een zoutkoepel, een caverne uitgeloogd. Deze wordt vervolgens door een ander bedrijf gevuld met perslucht. In een later stadium wordt deze lucht aangewend om elektriciteit op te wekken. Aanwonenden van het recreatiegebied zijn nu als bezorgd.

Nobian organiseerde medio vorige week een aantal informatieavonden over de plannen. Er waren bijeenkomsten in de Kiepe te Nieuwe Pekela en in zalencentrum De Stainkroeg te Ommelanderwijk. Vier voorlichters van het bedrijf uit Delfzijl, waaronder een bodemkundige en een projectleider, lieten aan de hand van animaties zien wat de plannen inhouden. Tot verbazing van flink wat aanwezigen werd duidelijk dat de proefboring is gepland op en in de zandduinen van het Heeresmeer aan de Veendammer zijde. Volgens de bodemkundige bevindt zich hier de meest geschikte plek om te boren, omdat precies daar de top van een zoutberg ligt. Genoemde boorlocatie bevindt zich echter op enkele tientallen meters van het (recreatieve) water van het Heeresmeer. Nobian verkeert op dit moment in de vergunningenfase. Indien alle benodigde licenties zijn verkregen wordt midden 2023 met de boring begonnen.



Het aanwezige publiek toonde zich lang niet gerust over de plannen. Diverse bewoners van de Pekelder Merellaan, direct aan de overzijde van het Heeresmeer, waren van mening dat Nobian met hun boringen te dicht bij hun woningen komt. ‘Jullie komen veel te dicht bij onze huizen’, aldus een inspreker. En verder: ‘Bij wie kunnen we eventuele schade melden’, zo vroeg een andere, die vreesde in dezelfde situatie terecht te komen als de inwoners van bijvoorbeeld Loppersum, boven het Groninger aardgasveld.

Toen de voorlichters van Nobian in dit kader het woord ‘mijnbouwschadecommissie’ in de mond namen, ging er een zucht van verontwaardiging door de grote zaal van de Kiepe. Wel zegde het bedrijf toe bij alle betrokken woningen een zo geheten nulmeting te willen uitvoeren. Dat wil zeggen foto’s nemen van de huizen aan de binnen- en buitenzijde, nog voor de boringen beginnen.



Op de bijeenkomst werd duidelijk dat veel inwoners van Nieuwe Pekela bezorgd zijn over al het gewroet in de ondergrond van het dorp dat nu al vele decennia duurt. Zandwinningen in het Heeresmeer en op Kruiselwerk tot dieptes van meer dan veertig meter, het regelmatig baggeren van het Pekelder Diep, de uitgebreide zoutwinningen, de aanwezigheid van straks tien of meer zeer diepe cavernes, aardgaswinning op de grens met Oude Pekela en wellicht het nog aanboren van kleine gasvelden in de directe regio. ‘Zullen er trillingen en wellicht breuken ontstaan en wat gaat het grondwater doen?’ Anderen toonden zich verontrust over het felle licht van schijnwerpers en het geluid van motoren en turbines die over een paar jaar boven de cavernes zullen worden geplaatst.



Het bedrijf Corre Energy zal, nadat Nobian over een jaar of vijf klaar is met het uitlogen, boven of in de directe omgeving van de zoutkoepel installaties plaatsen die het in- en uitbrengen van de perslucht gaan regelen. De gebouwen waarin de turbines komen te staan, zullen middels wallen, bosschages of beide zoveel mogelijk licht- en geluiddicht worden gemaakt. In Duitsland en in Amerika bestaan al dergelijke installaties. Volgens een woordvoerder van Corre Energy al meer dan veertig jaar zonder enige vorm van calamiteit.

Ingezonden door Tammo Tillema