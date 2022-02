Belastingaangifte in de Bibliotheek

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW STORMACHTIG | NA MORGEN MINDER GUUR

Het is niet anders maar het is een natte en doorwaaide zondag met vaak regen of motregen, en vanavond passeert ook nog eens een buienfront met windstoten tot rond de 90 km per uur. Dat zijn zeer zware windstoten en er kan tot middernacht bovendien meer dan 20 mm vallen, gemeten vanaf vanochtend. De maximumtemperatuur ligt rond 10 graden.

Morgen is het ongeveer 8 graden en vannacht zakt het tot een graad of 4. Want na dit koufront komen er opklaringen maar ook regen- en hagelbuien, en de wind draait naar het westen tot noordwesten. Door een hagelbui kan het vannacht of morgenochtend lokaal ook glad worden. De wind is morgen vrij krachtig tot hard en dan zijn er nog windvlagen rond de 80 per uur.

Na morgen is het wat kalmer met dinsdag een vrijwel droge dag met wat zon en windkracht 4 tot 6, woensdag is er kans op een bui maar ook dan is het relatief rustig. Middagtemperaturen midden deze week rond 8 graden.