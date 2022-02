Actiegroep Oud Papier van de Hervormde Kerk haalt zaterdag het oud papier op

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG EN KOUD | NA VANDAAG MINDER GUUR

Het wordt een buiige en koude dag om de week mee te beginnen want in de loop van vanochtend neemt de kans op buien vanuit het westen sterk toe. Er is daarbij ook kans op natte sneeuw en de temperatuur daalt dan naar 1 of 2 graden boven nul.

Later in de middag wordt het droger en de temperatuur loopt dan op naar 5 of 6 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, later draait de wind naar het westen en neemt toe naar windkracht 6. Dan zal het ook vlagerig worden maar zware windstoten zijn er vandaag bij ons niet.

Vanavond en vannacht komen er met een noordwestenwind nog een paar buien van zee maar er zijn dan weer meer opklaringen. Afnemende wind vannacht, minimumtemperatuur rond 2 graden. Morgenochtend is het droog en vrij zonnig, in de middag raakt het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Maximum morgen rond 8 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Woensdag is -zowaar- een geheel droge dag met zonnige perioden, daarna is er vrij veel bewolking en valt er soms wat regen, maar er komen voorlopig geen nieuwe stormdagen. Maximum woensdag rond 10, daarna rond 8 graden.