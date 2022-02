DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tijdens twee achtereenvolgende nachten is bij onbewoonde gebouwen aan de Rostocker Straße in Weener koper gestolen. De dieven hadden het gemunt op koperen dakgoten en de daarbij behorende regenpijpen. De eerste diefstallen werden zaterdag ontdekt. Zondag bleek dat de dieven opnieuw waren teruggekomen om hun slag te slaan. De schade is groot.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is een poging gedaan een ruit van een verkoopautomaat aan de Segberg in Haren in te slaan. Ook werden bij de automaat de verlichting en twee camera’s vernield. De schade bedraagt 380 euro.

Tussen dinsdag en vrijdag is bij een woning aan de Elchweg in Haren een poging tot inbraak gedaan. Er werd een deur beschadigd, maar de daders slaagden er niet in om binnen te komen. De schade wordt op 200 euro geschat.

Zondagochtend vond tussen 3 en 4 uur in de “Kanapee” aan de Emsstraße in Haren een mishandeling plaats. Een 25 jarige man werd door een onbekend persoon in het gezicht geslagen. Hij raakte hierdoor gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

Vanmiddag is aan de Nordstraße in Haren een zwarte Mercedes A klasse aangereden. Dit is tussen 12.50 en 13.50 uur gebeurd. De auto stond langs de kant van de weg geparkeerd. De politie zoekt getuigen.