Fotografiewandeling met high tea in Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 22 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE BUIEN | MOGELIJK MOOI WEEKEND

De bewolking zal in de loop van de ochtend toenemen en er is gaandeweg de ochtend kans op een bui. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vooral in de tweede helft van de middag passeren er buien: daar kan een felle bui bij zijn. Er kan tot de avond plaatselijk 5 mm aan neerslag vallen. De maximumtemperatuur is 8 graden, de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond is er een noordwestenwind en dan is het trouwens vrijwel overal droog met brede opklaringen.

Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige westenwind. Minimumtemperatuur rond 2 graden, met kans op vorst aan de grond en wat ijs op de autoruiten. Overdag is het vrij zonnig met vooral stapelwolken in de middag. Maximum morgen ca. 10 graden en een matige zuidwestenwind.

Donderdag is daarna weer een ander verhaal want dan is het overwegend bewolkt met vooral ’s middags regenbuien. Vrijdag is er nog kans op een regen- of hagelbui maar het komende weekend lijkt vrij goed te zijn met vrij veel zon en droog weer.