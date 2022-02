NUIS – Al een aantal jaren organiseert Erfgoedpartners een serie archeologielezingen. Hiervoor is altijd veel belangstelling. Daarom is ook voor deze winter/dit voorjaar een drietal lezingen geprogrammeerd. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met Museum Wierdenland in Ezinge, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, het Veenkoloniaal Museum in Veendam en natuurlijk met de sprekers. De derde lezing in deze serie wordt gegeven op woensdag 2 maart in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis.



Archeologielezing door osteoarcheoloog Rachel Schats Middeleeuwse malaria in Nederland.

Nieuw onderzoek naar een oude ziekte Malaria wordt veelal gezien als een tropische ziekte, maar ook in Nederland veroorzaakte deze infectie tot 1950 grote gezondheidsproblemen. Helaas is er nog weinig bekend over deze ziekte in de Middeleeuwen, waardoor we mogelijk een verkeerd beeld hebben van ziekte en gezondheid in deze periode. In deze lezing gaat universitair docent dr. Rachel Schats (Universiteit Leiden) in op hoe we malaria in het verleden kunnen bestuderen en zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd. Dit mede aan de hand van Groningse vondsten.



Reserveren voor een plek op locatie is verplicht, kijk daarvoor op de website van Erfgoedpartners. Wie heeft gereserveerd ontvangt voor de lezing bericht via het mailadres waarmee de reservering is gedaan.



Live streaming via Facebook

Dankzij de samenwerking met Biblionet is deze lezing ook digitaal te volgen via een stream op Biblionet Groningen – Startpagina | Facebook.

* Aanmelden is niet nodig voor het volgen van de lezing via livestream.



Registratie via YouTube

Na afloop komt de opname van de lezing ook via YouTube beschikbaar. Zodra deze online staat volgt een aankondiging in de nieuwsbrief de Erfgoedloper.

De twee eerdere lezingen in deze reeks zijn al te bekijken op:

https://www.youtube.com/channel/UCWU7KLA0WDbhLhta-rH-NHQ

