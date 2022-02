Burgemeester Sloots doet aangifte tegen raadslid

STADSKANAAL – De burgemeester van de gemeente Stadskanaal doet vandaag aangifte tegen een raadslid

van de fractie Reinders, vanwege het delen van geheime informatie. Uit onderzoek is gebleken dat het betreffende gemeenteraadslid geheime informatie heeft gedeeld met een ondernemer uit de zonnestudiosector.



In 2021 vond een overleg plaats van de Vertrouwenscommissie gemeente Stadskanaal (waarvan de fractievoorzitters deel uitmaken) en een fractievoorzittersoverleg. Hierin is besproken dat de gemeente weinig zicht heeft op eventuele drugshandel die plaatsvindt in relatie tot de zonnestudiosector. In die overleggen is tevens besproken dat de gemeente deze sector wil gaan controleren. Hetgeen is besproken in die overleggen, betreft geheime

informatie van de gemeenteraadsleden en de burgemeester. Desondanks heeft het betreffende gemeenteraadslid deze informatie gedeeld met een ondernemer uit de zonnestudiosector.



Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat. Het geheim houden van sommige informatie die is verkregen uit hoofde van het ambt van gemeenteraadslid, hoort daarbij. In de democratische rechtsstaat dient een ieder zich te houden aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers. Zonder dat zal het vertrouwen in de democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen.



De burgemeester van de gemeente Stadskanaal heeft integriteit hoog in het vaandel staan en onderneemt actie wanneer die integriteit in het gedrang komt.

