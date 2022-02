Camping Wedderbergen deels onbegaanbaar

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | MORGEN WEER WAT REGEN

Het wordt voor de verandering een mooie zonnige dag met een paar stapelwolken die gaan ontstaan. Later komt er ook wat hoge bewolking uit het westen maar het blijft droog. De wind is matig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4, en bij vlagen windkracht 5. De temperatuur is ook redelijk hoog voor eind februari want het wordt een graad of 10.

Morgen is het weer wat minder: een front sluipt vanuit het westen dichterbij en het is dan ook bewolkt, met regen in de loop van de ochtend en morgenmiddag. Er is ook meer wind dan vandaag en het wordt een beetje vochtig en koud met een maximum rond 8 graden.

Vrijdagnacht is het weer droog maar overdag zijn er enkele buien en af en toe zon, bij een koude noordwestenwind.

Maar in het weekend draait de wind naar het zuiden en neemt af. Er komt dan vrij veel zon en het lijkt weekend voorlopig helemaal droog te blijven. De maximum liggen dan rond de 9 graden, de minimumtemperaturen rond het vriespunt.