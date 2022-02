Jarke en Hilje Zuurman vieren hun 60 jarig huwelijksfeest

BLIJHAM – Vandaag vieren Jarke en Hilje Zuurman hun diamanten huwelijksjubileum.

Vanmorgen bracht burgemeester Jaap Velema namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over aan het echtpaar Zuurman – Moed. Zij traden op 23 februari 1962 in het gemeentehuis in Bellingwolde in het huwelijk.

De heer Jarke Zuurman is geboren op 27 juni 1938 in Renneborg te Vlagtwedde. Na een paar jaar verhuisde het gezin naar de Vennen in Veelerveen. Mevrouw Hilje Zuurman Moed is geboren op 5 oktober 1941 in de Lethe te Bellingwolde.

Na een bezoek aan de kermis in Winschoten sloeg de vlam tussen de twee over. De volgende dag was Hilje jarig. Jarke kon haar nog net feliciteren, want hij moest die dag “in dienst”.

Na zijn diensttijd trouwden ze en gingen enige tijd bij de ouders van Hilje wonen. Toen ze voor 5.000 gulden een arbeiderswoning aan de Sportweg konden kopen, verhuisden ze daar naar toe. Jarke werkte toen bij loonbedrijf Ras. Een mooie tijd van hard werken, waaraan hij nog vaak terug denkt. Met een deel van zijn salaris knapte hij het huisje aan de Sportweg op. Toen hij van de gemeente daarvoor geen toestemming kreeg, stapte hij eigenhandig naar de burgemeester en deed daar zijn beklag. Het resultaat was dat hij groen licht kreeg om de verbouwing voort te zetten.

Jarke werkte 20 jaar bij het loonbedrijf; daarna was hij 20 jaar in dienst van de toenmalige gemeente Bellingwedde.

Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. De familie werd uitgebreid met drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Het echtpaar heeft 54 jaar aan de Sportweg gewoond. Ze wonen nu al weer een paar jaar in een aanleunwoning van de Blanckenborg. De woning is vannacht zowel van buiten als van binnen door hun zoon versierd. In het holst van de nacht kwam hij uit zijn woonplaats Klazienaveen om zijn ouders te verrassen. Zij hebben van zijn nachtelijke escapades niets gemerkt en waren vanmorgen blij verrast toen ze de versieringen zagen.

Ook blij zijn ze met de vele kaarten, bloemen en cadeautjes die ze al hebben gekregen. Daar komen vandaag vast nog meer bij, want het echtpaar rekent op veel aanloop. Ook bijzonder vinden ze het cadeau dat ze kregen van de gemeente Westerwolde: de ingelijste huwelijksakte uit 1962.

Foto’s: Catharina Glazenburg