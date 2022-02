Kraanvogels gespot in Westerwolde

WESTERWOLDE – In Westerwolde zijn vandaag kraanvogels gespot.

De in Nederland doortrekkende Europese kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Europa en noordelijk Afrika. Eind februari, begin maart is dé tijd voor de voorjaarstrek. Tienduizenden kraanvogels die overwinterd hebben in Spanje en Frankrijk trekken naar het noordoosten, richting de broedgebieden in Noord-Europa. Vandaag deed een groepje Westerwolde aan.

Kraanvogels hebben tamelijke vaste verblijfplaatsen en dito trekroutes, zowel in het voor- als najaar. Ze trekken in lange slierten, V’s of in rommelige groepen. Regelmatig maken ze ook gebruik van thermiek. Ze roepen veel, vooral bij landen en opstijgen. De piek in de najaarstrek ligt meestal eind oktober, maar loopt door tot december. (Bron: Vogelbescherming)

Foto’s: Mazzelmoaze