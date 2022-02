Rode Kruis Groningen start project Heldin

GRONINGEN – Regie pakken in een noodsituatie. Dat is waar het om draait in het project Heldin van het Rode Kruis. Dit betekent voor jezelf opkomen, effectief communiceren en eerste hulp verlenen als dat nodig is. Het zijn een aantal thema’s die aan bod komen tijdens de cursus. Na Amsterdam, Utrecht en Den Haag start het project nu in Groningen.



Opstart Heldin

Omdat het in andere steden zijn vruchten afwerpt, ontstond het idee om het project ook in Groningen te lanceren. Lobke Veen is als coördinator druk met de opstart. Ze vertelt: “Op dit moment zijn we op zoek naar trainsters, die we speciaal selecteren op basis van hun kennis en ervaring. We zoeken mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en zich willen inzetten voor een organisatie als het Rode Kruis”.



Start medio april

“We bevinden ons nog in de opbouwende fase, maar het begin is er. Met veel goede wil en een beetje geluk hopen we het project Heldin in april te kunnen starten. En dat het een succes wordt, zodat het project blijvend kan worden aangeboden”, aldus Lobke. Daarom worden nu vrijwilligers geworven om de trainingen te geven. “Daarnaast benaderen we organisaties die de cursus zouden willen aanbieden. We merken dat er veel animo is, daar zijn we erg blij mee. Organisaties zijn van harte welkom om ons te benaderen als ze meer willen weten”.

Speciaal voor vrouwen

Heldin richt zich op vrouwen in alle lagen van de samenleving. Tijdens de cursus worden er praktische vaardigheden aangeleerd om (eerste) hulp te kunnen bieden. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden zoals durven handelen, hulp vragen en duidelijk communiceren. Het programma bestaat uit zes cursusdagen. Daarna ontvangen de deelnemers een EHBO-snelcursuscertificaat.

Ingezonden