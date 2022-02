Stichting Bewoners Organisatie Westerwolde houdt zich o.a. bezig met leefbaarheid, onderhoud en renovaties

WESTERWOLDE – Stichting Bewoners Organisatie Westerwolde [ BOW ] is in 2018 opgericht. De stichting komt op voor de belangen van de huurders van Acantus in de gemeente Westerwolde. Het bestuur bestaat uit vijf huurders die verspreid over het werkgebied wonen.



Op een positief kritische manier houden we ons bezig met onderwerpen als leefbaarheid, onderhoud en renovaties.

Met Acantus hebben we op basis van de Overlegwet een samenwerkingsovereenkomst die ons het recht geeft op informatie, advies en soms instemming. De BOW is ook een volwaardig partner in het overleg met Gemeente Westerwolde en woningcorporatie Acantus . Op die manier zijn we betrokken bij de ‘prestatieafspraken’, waarin we samen de activiteiten van Acantus voor de komende jaren vaststellen.



We werken samen met andere huurdersorganisaties in de regio. Dat doen we voor het zogenaamde algemeen beleid. Denk hierbij dan aan het huurbeleid, duurzaamheidsbeleid, woning toewijzing maar ook spreken we over huurverhoging. Dat zijn zaken die niet alleen de huurders in Westerwolde aan gaan maar alle huurders van Acantus.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Zo laten wij onze stem ook horen in de landelijke belangenbehartiging.



Onze invloed is ook zichtbaar voor U. Denk maar eens aan het woonlastenakkoord dat wij vorig jaar afsloten met Acantus voor een gematigd huurbeleid. Of onze inzet voor een snellere verduurzaming van de woningen met slechte energie labels. Ook U kunt een steentje bijdragen aan een goede woon en leefomgeving. Door actief te zijn in uw eigen buurt of dorp in een commissie of door ons te benaderen als er zaken zijn die u opvallen, of beter kunnen.

Vertel ons wat er speelt in uw wijk of buurt ! Onze contactgegevens staan hieronder en onze site geeft u meer informatie over de BOW.

De bestuursleden op de foto zijn: Frouwke Brouwer, Freddy Klompmakers, Harm Tempel. en Margriet Haak. Abdirahman Nur ontbreekt op de foto.



Contactgegevens BOW,

0599-322853

06-30403777

bowesterwolde@outlook.com

www.bowesterwolde.nl

BOWesterwolde

@BOWesterwolde

Ingezonden