Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Ter Apel. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling omgeving Ter Apel bossen woensdagmorgen 23-02-2022.

De vele wandelaars (60) van Wandelen Werkt vanmorgen aan de wandel omgeving Ter Apel (de bossen in). Afstanden met keuze uit 3 afstanden 8-9,5 of 12 km. Het weer van de afgelopen dagen storm en regen-regen nog in ons achterhoofd. Vanmorgen hadden we geluk, droog en het zonnetje erbij. De omgeving liet wel zien wat voor schade er allemaal is aangericht. Vele bomen omgewaaid en vele takken (jes) over de paden. Maar het was prima te doen. Waterschappen druk bezig om het water af te voeren (zie foto’s).

Iedereen heeft genoten en de catering was weer prima geregeld door MoeNieks.

Route informatie: Startpunt Polderputten-Soldatendijkje-Duiker Osseschot-Barnflair(Leidijk)-Hanetange-Ter Apel bossen-Ter Apelsluis-Voormalig Spoordijk-Agodorp-Ecodorp(land van aine en de kabelbaan Ter Apel.

Info: Geschiedenis Ter Apel:

Het dorp is ontstaan bij het klooster Ter Apel, dat vanaf de 13e eeuw een voorwerk van de premonstratenzers was en vanaf 1465 een klooster van de orde van het Heilige Kruis. In 1594 werd het klooster geseculariseerd bij de reductie van Groningen. In 1619 verwierf de stad Groningen Westerwolde en daar hoorde ook het klooster, het er tegenover gelegen brouw- en bakhuis (nu Hotel Boschhuis) en de bijbehorende gronden bij. In de loop van de tijd plantte de stad steeds meer bossen aan op deze gronden. Tussen 1931 en 1933 werden de overgebleven delen van het klooster gerestaureerd. In 1976 deed de stad het hele complex (klooster, Boschhuis en een deel van het bos) voor een symbolisch bedrag over aan het Rijk. Het bos kwam daarbij in eigendom van Staatsbosbeheer. De landbouwgronden van het Landbouwbedrijf Ter Apel van de stad Groningen zijn in 1987 ook verkocht omdat ze de stad alleen maar geld kostten.



Sinds de 19e eeuw is er ook veenkoloniale lintbebouwing, langs het Stads-Ter Apelkanaal richting Stadskanaal, de Weerdingermond richting Nieuw-Weerdinge, en richting Emmer-Compascuum. In 1920 kwam het Ruiten-Aa-kanaal gereed dat anno 2004 weer bevaarbaar is voor de pleziervaart. In de eerste helft van de 20e eeuw was het een knooppunt van spoor- en tramwegen, met de EDS, de EGTM, de DSM, de OG, en de STAR. Van deze spoorlijn is anno 2005 nog de aardenbaan in de bossen bij Ter Apel herkenbaar.



In de jaren 1910-20 werd het tuindorp Agodorp als buitenwijk gebouwd in de bossen ten zuidoosten van Ter Apel. Dit dorp behoorde bij de in 1917 ten noorden van het Ruiten-Aa-kanaal opgerichte drogerij en conservenfabriek voor Aardappelen, Groenten en Ooft, die in 1919 de n.v. AGO, Maatschappij voor het drogen, veredelen en verwerken van hout werd. In deze fabriek naast het dorp werden houten instrumenten voor de textielindustrie gemaakt. Na een faillissement in 1977 verhuisde de fabriek onder de naam Lignostone naar een ander bedrijventerrein in Ter Apel. Ten zuiden van het Ruiten-Aa-kanaal werd in 1916 de aardappelmeelfabriek ‘Ter Apel en Omstreken’ opgericht. In 1964 fuseerde de fabriek met de aardappelmeelfabrieken “Westerwolde” en “Musselkanaal en Omstreken” tot “W.T.M.”. In 1971 werd de fabriek onderdeel van Avebe. in 1981 sloot Avebe deze fabriek locatie en werden er kleine bedrijfjes gevestigd. In 1999 verliet het laatste bedrijfje het gebouw en raakte het pand in verval.In de jaren 1930-40 werd de buitenwijk Burgemeester Beinsdorp gebouwd ten zuiden van Ter Apel. Dit dorp was net als Agodorp gericht op de huisvesting van arbeiders.



Info: Ruiten Aa.

De meanderende beken Ruiten Aa en Mussel Aa, konden de watermassa’s uit Drenthe niet verwerken. De sponswerking van de Groningse en Drentse veengebieden nam evenveel af als de ontginningen daar vorderden. De roep om kanalisatie werd steeds sterker, zelfs zo dat er een pressiegroep voor werd opgericht: de Vereniging tot bevordering der Kanalisatie van Westerwolde. Het stroomgebied van de Ruiten – Aa staat bij Ter Apel in contact met dat van de Runde. Dat riviertje stroomde vroeger van het veengebied Zwartemeer in Zuidoost – Drenthe en een zijtak van de Runde, de Moersloot, was één van de stroompjes die bij het Klooster van Ter Apel de Ruiten Aa voedde. Drie organisaties, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s en de Dienst Landelijk Gebied, hebben de handen ineen geslagen om de verbinding tussen het Runde – stroomgebied en de Ruiten Aa te optimaliseren. Zij groeven ook de Bosbeek.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. HIER vindt u meer foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Andrea Weits, Eltjo Glazenburg, Jan Meijer en Ooldrik Modderman.

Ingezonden