Werkzaamheden snel internet binnen en buiten de bebouwde kom van Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – In alle dorpen van Midden-Groningen wordt er in 2022 en 2023 binnen de bebouwde kom glasvezel aangelegd. De aanleg van snel internet in het buitengebied is helaas vertraagd. Snel Internet Groningen zet extra personeel in om het werk in het buitengebied sneller te kunnen afronden. Er staat dus veel te gebeuren en iedereen in Midden-Groningen gaat daar wat van merken.



Vertraging aanleg in het buitengebied

Mede door corona is de aanleg in het buitengebied vertraagd en bovendien was er technische tegenslag. Daardoor konden er geen glasvezelkabels langs het Damsterdiep gelegd worden en moest er een nieuwe route worden bedacht. De gemeente eist dat bedrijven in het versterkingsgebied tegelijkertijd graafwerk doen voor kabels en leidingen. Dat is om overlast voor inwoners te beperken. Diverse redenen waardoor de aanleg meer tijd kost.



Extra inzet

Voor inwoners met langzaam internet is die vertraging erg vervelend. Juist met Corona is snel internet belangrijk om thuis te werken of om kinderen online les te geven. Daarom gaat Snel Internet Groningen extra mensen inzetten zodat het netwerk buiten de bebouwde sneller kan worden aangelegd.



Inwoners in het buitengebied konden tijdens de vraagbundeling een gratis snel internetaansluiting aanvragen. De aangemelde adressen ontvangen van Snel Internet Groningen rechtstreeks bericht hoe zij worden aangesloten. Ook krijgen zij rechtstreeks per brief de informatie wanneer zij worden aangesloten. De planning staat dan op www.snelinternetgroningen.nl zodra de vergunning voor het graafwerk is verleend.

In het buitengebied gaat het zoveel mogelijk om snel internet via glasvezel. Als een glasvezelverbinding niet kan kiest Snel Internet Groningen voor internet via een radio- of 4G-verbinding.



Aanleg binnen de bebouwde kom

Er is goed nieuws voor inwoners die binnen de bebouwde kom van een dorp wonen. Meerdere bedrijven gaan in 2022 en 2023 in alle dorpen glasvezel aanleggen. Die vrijheid hebben ze.

Binnen de bebouwde kom gaat het altijd om glasvezel. Het leggen van de glasvezelkabel is voor inwoners gratis, er moet betaald worden voor een abonnement om het te gebruiken.



Vervolg

Binnenkort wordt besloten met welke bedrijven een samenwerkings-overeenkomst wordt afgesloten. Bewoners worden hierover geïnformeerd.

