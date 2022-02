Extra coronaprik voor 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand

Vanaf 26 februari worden mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis uitgenodigd voor een extra coronavaccinatie. De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdag aan de Tweede Kamer. Dit komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad om alleen deze specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.

De bescherming van eerdere vaccinaties tegen het coronavirus neemt het snelst af bij mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Deze mensen krijgen uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Dat is belangrijk omdat onder sommige leeftijdsgroepen het aantal besmettingen nog toeneemt.

Vaccinaties

Om de effectiviteit van de basisserie (de eerste en tweede vaccinatie) weer op peil te brengen zijn alle volwassenen de afgelopen maanden uitgenodigd voor een extra vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu wordt dit de ‘herhaalprik tegen corona’ genoemd, afgekort ‘coronaprik’. De herhaalprik zorgt ervoor dat de bescherming tegen het virus op peil blijft. Het advies van de Gezondheidsraad is om die herhaalprik alleen te geven aan mensen waarbij het risico op ernstige ziekte of zelfs overlijden door corona het grootst is.

Uitnodigingen en start vaccinaties

De herhaalprik tegen corona wordt pas vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie aangeboden. De groep 70-plussers krijgt hiervoor een uitnodigingsbrief en kan online of telefonisch een afspraak maken. De eerste brieven vallen zaterdag 26 februari op de mat. Het prikken start in de week van 28 februari. De mobiele 70-plussers kunnen na het maken van een afspraak hiervoor zelf naar de GDD gaan. Wanneer dit echt niet mogelijk is, kan in overleg met de huisarts thuis worden geprikt.

Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de eigen medische dienst of door de GGD.

De volwassenen met syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zij kunnen voor hun prik terecht bij de GGD of worden in hun instelling gevaccineerd. De mensen met een ernstige immuunstoornis hebben in oktober 2021 van hun medisch specialist een uitnodiging gekregen voor een derde prik als onderdeel van hun basisserie. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij 3 maanden na de derde prik hun boosterprik halen. Als deze mensen in aanmerking komen voor een extra herhaalprik worden zij hiervoor opnieuw uitgenodigd.

Het verloop van het coronavirus wordt nauwlettend gevolgd. De Gezondheidsraad bekijkt in de tweede helft van maart of aan meer mensen een herhaalprik tegen corona moet worden aangeboden.

Bron: Rijksoverheid