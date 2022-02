Staatssecretaris Van der Burg brengt bezoek aan PI Ter Apel

TER APEL – Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid heeft gistermiddag een werkbezoek afgelegd aan de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel. De staatssecretaris werd ontvangen door een afvaardiging van de directie van de PI en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook sprak hij met enkele medewerkers en een gedetineerde.

PI Ter Apel is de enige penitentiaire inrichting in Nederland voor uitsluitend vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Dit zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfsvergunning (meer) hebben, moeten ze na het uitzitten van hun straf terugkeren naar het land van herkomst of de verantwoordelijke lidstaat.

Staatssecretaris Van der Burg: “Het was een waardevol werkbezoek. Goed om met eigen ogen te zien hoe wij werken met deze bijzondere doelgroep. Wat vooral opvalt is de enorme betrokkenheid van de medewerkers, om maatwerk te leveren voor de betrokkenen en iets goeds te doen voor ons land.”



In PI Ter Apel verblijven op dit moment bijna 400 gedetineerden. Afkomstig uit zo’n zestig verschillende landen, verspreid over de hele wereld. Er werken ruim 300 mensen, waaronder zo’n dertig bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Ingezonden