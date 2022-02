Tocht om de Noord 2022 geopend

TOLBERT – Vrijdag was in De Postwagen in Tolbert de officiële opening van Tocht om de Noord 2022.



Dit bijzondere jaar komt het jaarlijkse Wandelfestival Tocht om de Noord (TodN) het laatste weekend van september

naar het Westerkwartier. Daarnaast opent ook het Pronkjewailpad in 2022 de nieuwe Westroute in diezelfde

gemeente. Vanaf april tot en met oktober kunnen wandelaars dan al kennismaken met deze mooi gemeente via de

‘individuele’ Tocht om de Noord. Zowel Tocht om de Noord als het Pronkjewailpad biedt routes voor zowel de

geoefende lange-afstandwandelaar, als de minder geoefende wandelaar die liever een kortere etappe wil lopen. Dit

maakt het voor (bijna) iedereen mogelijk om Groningen op een bijzondere manier te ontdekken! Verder organiseert Tocht om de Noord in 2022 ook een bijzondere thematocht in het kader van 350 jaar Ontzet; de

Tocht van Bommen Berend, van Coevorden naar Groningen.



Gemeente Westerkwartier vereerd met komst Tocht om de Noord

Afgelopen dinsdag 15 februari presenteerde TodN in De Rotonde in Niekerk haar plannen aan de dorpen en op vrijdag

18 februari volgde de officiële Opening van TodN samen met ruim 200 ambassadeurs (fysiek & online) in De

Postwagen in Tolbert. Samen met de dorpen gaat het dit jaar een geweldig feest worden, niet alleen voor de

wandelaars, maar ook voor de inwoners zelf.



Wethouder Elly Pastoor (oa. Toerisme, Recreatie en Sport) van gastgemeente Westerkwartier zei vereerd te zijn met

de komst van TodN naar deze relatief jonge gemeente. “Het Westerkwartier heeft ontzettend veel moois te bieden,

met vele enthousiaste ondernemers en actieve dorpen. Denk alleen al aan bijvoorbeeld Niehove; in 2019 door Elsevier

uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland!”



Tocht om de Noord | Dwalen door Verhalen in het Westerkwartier

Het Westerkwartier is heel divers en bestaat uit veel verschillende dorpen, met elk hun eigen culturele en historische

verhalen. In 2022 gaan we de mooiste en meest spannende verhalen beleven. Het zal een doorlopende voorstelling

worden, waarbij je als wandelaar een ‘rugzak vol verhalen’ gaat verzamelen. Jaarlijks doen op de zaterdag en zondag

6.000 deelnemers mee aan deze tocht die meestal binnen een half uur uitverkocht is. De officiële inschrijving start op

1 maart 2022 vanaf 18:00 uur via www.tochtomdenoord.nl.



Pronkjewailpad West | Proeven van het Groninger land

Het Westerkwartier kenmerkt zich onder andere door het bijzondere landschap. Niet geheel toevallig is daarom

gekozen voor het thema ‘Proeven van het Groninger land’. Themapartners Het Groninger Landschap en LTO Noord

werken dit jaar intensief mee om er een bijzondere route vol verrassingen van te maken. Zo zijn de wandelaars

regelmatig ‘op bezoek bij de boer’ en valt er onderweg van alles te proeven. Dit jaar introduceert het Pronkjewailpad

de ‘Etappe van de Maand’, waardoor er in Westerkwartier eigenlijk elke maand een extra en nieuwe Tocht om de

Noord zal plaatsvinden. De Etappe van de Maand is een prachtige kans om in aanloop naar de Tocht om de Noord

alvast te oefenen en kennis te maken met het Westerkwartier. Inschrijven voor het Pronkjewailpad kan vanaf de eerste

lentedag: 21 maart vanaf 18:00 uur via www.pronkjewailpad.nl.



De Tocht van Bommen Berend | 350 jaar Ontzet: Groningen & Coevorden

Dit jaar vieren zowel de gemeente Groningen als de gemeente Coevorden 350 jaar Ontzet. In samenwerking met

Stichting 350 jaar Groningens Ontzet en Culturele gemeente Coevorden organiseert Tocht om de Noord eenmalig de

Tocht van Bommen Berend. Het wordt een historische route, waarbij er in de voetsporen wordt gelopen van Bernhard

von Galen, beter bekend als Bommen Berend. Natuurlijk wordt er aansluiting gezocht bij andere activiteiten in het

kader van 350 jaar Ontzet, zoals: exposities, Bommen Berend-concerten en re-enactmentgroepen.

Wethouder Jeroen Huizing van gemeente Coevorden: “Bij het Ontzet van Groningen en Coevorden in 1672 werkten de

beide steden nauw samen. Dat doen we in 2022 weer. Meerdere partijen hadden het idee tot het vormen van een

Bommen Berend pad. Wij zijn erg blij dat dat samenkomt in de Tocht van Bommen Berend van Tocht om de Noord”.

De inschrijving start op 31 maart 2022 (vanaf 18:00 uur). Op die datum is het exact 350 jaar geleden dat Carl von

Rabenhaubt zich op 31 maart 1672 inschreef als luitenant-generaal bij het Staats leger. In die rol wist hij Groningen

uiteindelijk uit de handen van Bommen Berend te houden.

Ingezonden