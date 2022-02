Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 24 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN WIND | MORGEN NOG ENKELE BUIEN

De ochtend is vandaag nog overwegend droog maar wel zwaar bewolkt met hooguit wat lichte regen. Maar vanmiddag gaat een front passeren met regen, en later ook kans op een regen- of hagelbui. Er komt vanmiddag ook een vrij krachtige zuidwestenwind te staan en bij een bui is kans op zware windstoten tot 70 á 80 km/uur. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Vanavond en vannacht wordt het droger zijn er opklaringen, maar morgen leven de buien op en ook dan is er kans op hagel (onweer is morgen ook mogelijk). Matige tot krachtige wind uit west tot noordwest morgen, maximumtemperatuur rond 7 graden.

Morgenavond wordt het snel beter want het wordt dan droog. En het weekend is helemaal droog en overwegend zonnig: zaterdag is er eerst misschien wat mist of laaghangende bewolking, zondag is het vrijwel onbewolkt. Maximumtemperaturen in het weekend rond 9 graden, nachttemperaturen rond het vriespunt. Maandag is er ook zon, dinsdag zou wat lichte regen kunnen vallen.