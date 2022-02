Lijsttrekkers Giny Luth en Robert Rep debatteerden in het eerste lijsttrekkersdebat bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 25 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRISSE BUIEN | MOOI WEEKEND OP KOMST

Het wordt een wisselvallige vrijdag met vrij veel bewolking en zo af en toe een bui die voorbijkomt. Bij een bui is kans op hagel, vanochtend is wat natte sneeuw ook nog wel mogelijk. Maar er komen vanmiddag ook veel opklaringen en vanavond is het vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur is 7 graden, de wind draait bij naar het noordwesten en is matig tot krachtig: windkracht 4 tot 6.

Vanavond neemt de wind sterk af en vannacht is het heel rustig en helder: minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen is er ’s ochtends kans op enkele mistbanken maar verder is het zonnig, de maximumtemperatuur is morgen 9 graden en wind is dan zwak tot matig uit het zuiden.

Zondag is er een zuidoostenwind. Dan is het vrijwel onbewolkt en dus heel mooi weer. Minimum zondagnacht rond -1, maximumtemperatuur zondag rond 9 graden. Na het weekend blijft het volgende week in het algemeen rustig en vrij zonnig weer, maar dinsdag is er vrij veel bewolking en dan is er kans op wat regen.