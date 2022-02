‘Piep!’ de brandweer rukt uit naar de bieb van Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Woensdag 23 maart tussen 15.00 en 17.00 uur krijgen kinderen, (groot)ouders en bezoekers in de Bibliotheek van Vlagtwedde antwoord op vragen als: hoe is het om brandweerman of -vrouw te zijn? Waarom zijn rookmelders zo belangrijk? En wat moet je eigenlijk doen als thuis de rookmelder piept? De brandweermannen- en vrouwen komen van Brandweer Groningen langs in de bibliotheek van Vlagtwedde. Zij lezen voor uit het boekje Lappa PIEP, houden een brandveiligheidsspreekuur en vertellen hoe het is om bij de brandweer te werken. Natuurlijk nemen ze ook een echte brandweerauto mee!

De brandweer rukt regelmatig uit naar de bibliotheken in de provincie. Niet met sirenes, wél met het boekje Lappa PIEP en een dosis kennis over brandveilig leven. Door voorleesmiddagen te combineren met een brandveiligheidsspreekuur, leren kinderen én volwassenen meer over het brandveilig(er) maken van hun huis. De kinderen gaan natuurlijk niet met lege handen naar huis én kunnen het Lappa PIEP-boekje winnen.

Lappa PIEP: interactief prentenboek

Lappa PIEP is een prentenboek over brandveiligheid, zonder dat het eng wordt. Wat het boek extra speciaal maakt, is dat het tweetalig is uitgevoerd: in het Nederlands en in het Grunnegs. In de illustraties zijn ook typisch Groninger items te vinden. Het interactieve prentenboekje met vriendenvragen en een doe-opdracht is geschikt voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en te leen in alle Groninger bibliotheken en schoolbibliotheken.

Krachten bundelen voor brandveilig leven

Biblionet Groningen en Brandweer Groningen hebben elkaar – beide met een eigen maatschappelijke taak – gevonden op verschillende terreinen. Waar de een staat voor een leven lang leren en ontdekken, staat de ander voor een (brand)veilige Groningse maatschappij. Twee missies die heel goed zijn te combineren op het gebied van informatie, educatie en plezier in lezen.

