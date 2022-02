Zwembad in Vlagtwedde krijgt de naam ‘Zwembad de Barlage’

VLAGTWEDDE – Het overdekt zwembad in Vlagtwedde heet vanaf nu ‘Zwembad de Barlage’. Wethouder Giny

Luth onthulde deze naam vanmiddag samen met oud-zwemjuf Trijnie De Vries-Sloots.

De Barlage is geen onbekende naam. Het vroegere openluchtzwembad in Vlagtwedde had dezelfde naam. Wethouder Giny Luth: “Als kind zwom ik al in openluchtzwembad De Barlage. Het is dus echt een historische naam. Het voelt goed om het overdekt zwembad deze naam te geven. Daarmee maken we de belofte waar om het zwembad voor de Vlagtwedders te behouden.”

De naam past precies bij de streek en bij de andere twee zwembaden in de gemeente, vertelde wethouder Luth. Zo heet het zwembad in Sellingen De Barkhoorn en het zwembad in Ter Apel Moekesgat, ook allebei namen uit de streek.

Natuurbad De Barlage werd in 1953 geopend. “Badjuf” Trijnie de Vries heeft er 15 jaar zwemles gegeven. In 1988 sloot het zwembad. Toen werd aan de inwoners van Vlagtwedde beloofd dat er een overdekt zwembad voor terug zou komen. Dat heeft even op zich laten wachten. Het zwembad is sinds 31 december 2021 weer in eigendom van de gemeente.



Uitbater gezocht voor atrium in centrumgebouw

Sinds 31 december 2021 is de gemeente Westerwolde eigenaar van het zwembad en het centrumgebouw

op het Parc Emslandermeer. Op dit moment is de gemeente bezig met de invulling van het atrium en de

ruimte daarnaast. Gezocht wordt nog naar een enthousiaste ondernemer die de beschikbare ruimte in het

centrumgebouw wil uitbaten. De gemeente ziet daar het liefst recreatieve bedrijvigheid voor jonge kinderen

en tieners. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met de gemeente.

Foto’s: Catharina Glazenburg