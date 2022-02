Kamp de Beetse opent binnenkort de deuren voor het nieuwe seizoen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 26 februari, 07.00 uur door John Havinga

MOOI WEEKEND VOOR DE BOEG | KOUDE START MET LICHTE VORST

Er ligt een hogedrukgebied boven het oosten van Nederland. We bevinden ons daardoor in een zwakke (2) zuid- tot zuidoostelijke stroming en er wordt droge lucht aangevoerd, waardoor er sprake is van nagenoeg onbewolkt weer. De temperatuur ligt in de eerste uren nog iets onder het vriespunt, maar het wordt vanmiddag ongeveer 8 à 9 graden, bij een zwakke zuidoostenwind.

Vannacht is het helder en het koelt af tot dichtbij of iets onder nul bij een zwakke tot matige zuidoostenwind (2-3). Morgen is het opnieuw helder en zonnig, met maximumtemperaturen die morgen rond 9 graden komen te liggen. De wind wordt matig (3) en komt uit het zuidoosten.

Maandag trekt het hoog van Polen verder naar het oosten. Desondanks blijft het komende week in het algemeen rustig en vrij zonnig weer. Behalve de dinsdag, want dan wordt het bewolkt met van tijd tot tijd (mot)regen. Richting het einde van de week ziet het ernaar uit dan we opnieuw een zonnige periode gaan krijgen. Qua temperaturen liggen we rond normaal: overdag rond 9 graden en ’s nachts dichtbij het vriespunt.