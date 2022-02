Tiende potgrondactie v.v. Westerwolde groot succes

VLAGTWEDDE – Nog nooit werden er in het tienjarig bestaan van de potgrondactie van de v.v. Westerwolde zoveel zakken potgrond verkocht als dit jaar het geval was.

Bijna 1600 zakken werden er in een tijdsbestek van drie uur huis-aan-huis aan de man gebracht. Acht busjes en auto’s met kar en in totaal 28 medewerkers (waaronder jeugdleden) waren deze ochtend onder ideale weersomstandigheden in Vlagtwedde en directe omgeving in de weer om de potgrond te verspreiden. Hoe groot de netto-opbrengst dit jaar is, is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat er door deze verkoop opnieuw een substantieel bedrag aan de kas van de voetbalvereniging kan worden toegevoegd. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de jeugd van de v.v. Westerwolde. Zo worden o.a. een jeugdkamp, de pupil van de week en een kinderbingoavond op deze manier mogelijk gemaakt.



De activiteitencommissie wil een ieder die potgrond gekocht heeft daarvoor dan ook hartelijk bedanken. Mochten men niet bij u aan de deur zijn geweest, dan is dat hoofdzakelijk te verklaren vanuit het feit dat alle zakken die de commissie besteld had, zo rond de klok van 12.30 uur waren verkocht. En zoals meestal, geldt ook bij deze actie “Op is op”.



Tenslotte wil de commissie alle vrijwilligers die hebben meegeholpen hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage en het beschikbaar stellen van het vervoer. Zonder deze fantastische hulp was deze jubileumactie niet zo succesvol verlopen als deze zaterdagochtend het geval was. Een en ander kan als een goede basis voor een elfde actie in 2023 worden beschouwd.

Ingezonden



Foto’s: Bé Eelsing