‘Dialoog overschilderd’ knalt er in Artphy uit

WESSINGHUIZEN – Vanaf de opening 5 maart toont Artphy in Wessinghuizen een heel bijzondere tentoonstelling met de titel ‘Dialoog overschilderd’. De beeldend kunstenaar Jan van der Ploeg met zijn Duitse collega Lars Breuer hebben samen een 22 meter lange unieke wandschildering in Artphy gemaakt.



Op de lange wand overschilderde Lars deels het kleurrijke werk van Jan met de karakteristieke woorden ‘STRUGGLE OF BEAUTY’. Zo groeide in de kunstruimte de ‘dialoog’. Het kunstwerk weerspiegelt de interactie en het ‘conflict’ van twee kunstenaars die samenwerkten. De dialoog in Artphy is voortgezet met de kunstwerken van de Duitse en Nederlandse collega’s Lydia Wierenga, Kirstin Arndt, Klaas Kloosterboer en Klaus Schmitt. Opnieuw is het de schoonheid van eenvoud, die afstraalt van hun kunstwerken. Ze intrigeren en verrassen. Zijn ingetogen en uitbundig.

Tot en met 17 april is er alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken. Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen over een van de ommetjes rond de beken in Wessinghuizen/Veele/Höfte.

Adres Artphy: Kempkebosweg 2, 9591 VG Onstwedde

Ingezonden