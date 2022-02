GroenLinks Oldambt organiseert een avond over een samenleving voor iedereen

WINSCHOTEN – Maandag 10 maart houdt GroenLinks Oldambt een avond over een samenleving voor iedereen: IEDEREEN DOET MEE. Deze avond wordt gehouden in Partycentrum Lamain, Bosstraat 27 te Winschoten, van 19.30 – 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.



Ieder mens heeft talenten: De een is goed in sport, een ander kan muziek maken, dansen, sporten, schilderen of acteren. En wie wil zijn of haar talenten niet gebruiken? U toch ook? Of zijn er beperkingen in onze samenleving waar u tegenaan loopt.



GroenLinks Oldambt wil graag met iedereen die hart heeft voor de ander of die ervaart wat nodig is om optimaal in de samenleving mee te kunnen doen in contact komen. De avond op 10 maart is daarvoor een goede gelegenheid.

Een inclusieve samenleving. Iedereen moet goed kunnen wonen en werken, hun vrije tijd kunnen invullen, een opleiding of cursussen kunnen volgen. Maar dat is helaas niet voor iedereen zomaar weggelegd. Er zijn drempels ─ letterlijk ─ die door een aantal mensen niet genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer dat te ver weg is om te bereiken of waar je niet in kunt komen omdat de toegang tot de trein of de bus ontoereikend is. Werk verrichten, maar niet hetzelfde verdienen als je collega’s en geen kans maken op een vast contract omdat je “een beperking” hebt. Kansen om jouw talenten te kunnen gebruiken en ontwikkelen, om bij het door jouw begeerde (vrijwilligers)werk te komen of om aan een leuke vrijetijdsinvulling/activiteit mee te doen worden danig op de proef gesteld. Zou dit kunnen veranderen zodat niemand zich meer buitengesloten voelt? Wat denkt u!

De avond moet leiden tot een aanzet voor een Inclusie Agenda voor de gemeente Oldambt. We worden op deze avond begeleid door Bram de Vries en Jeroen Veltheer van het InclusionLab.



InclusionLab is een platform voor kennisuitwisseling, verandering en inspiratie voor een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht hoe oud of jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn.



Uw gastvrouw op deze avond is Jolanda Dale en Aart Jan Langbroek is uw gastheer. De koffie en thee staan klaar, evenals een versnapering. U bent van harte welkom!

Ingezonden