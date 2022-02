Online carnavalsshow De Kloosterwiekers groot succes

TER APEL – Gisteravond ging carnavalsvereniging De kloosterwiekers met een speciale bingo op expeditie.

Vanaf 20:00 uur gisteravond gingen de Kloosterwiekers op expeditie in ’t Klooster & De Wieke! Het was een avondvullende online carnavalsshow, gepresenteerd vanuit de studio door de ceremoniemeester en Beppie van der Sluis (bekend van RTV Noord) en vanaf diverse andere locaties. Er was een prachtig prijzenpakket beschikbaar, aangeboden door plaatselijke ondernemers.

Naar schatting hebben meer dan duizend mensen hieraan mee gedaan. Via de bingo kaarten kon men live streamen. De uitzending werd centraal vanuit een studio in Emmen verzorgd. Alle bingo kaarthouders konden hun eigen beeld live zien op een groot achtergrondscherm. De Expeditiebus stond aan de Hoofdstraat in Ter Apel, bij de Scouting in Ter Apel, bij de Nozems in Ter Apelkanaal en bij de Beachhouse van camping Moekesgat in Ter Apel. Daar werd een woordspel gedaan, die live in de uitzending te zien was. Wie de meeste woorden binnen een minuut kon vormen was de winnaar. Ook waren er diverse optredens van de buutreedners, dansmariekes, All-Right, DJ Kevin en DJ Hermen.



André Dümmer maakte hiervan onderstaande reportage.