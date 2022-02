Toer’80 start cursus Start2bike

BELLINGWOLDE – Fietsen in een groep is fantastisch. Met zielsverwanten kletsen over wielrennen, mopperen over het weer en wat er de afgelopen week is gebeurd. Het kost nauwelijks moeite wanneer je in een groep fietst. Dat zou je eens moeten ervaren. Met FTC Toer’80 kan dat vanaf 19 maart. Je ontdekt wat rijden in een groep met je doet. Misschien word je wel zo enthousiast, dat je een sportleven lang blijft wielrennen.

Fietstoerclub FTC Toer’80 uit Bellingwolde heeft 150 leden en bestaat vanaf 1980. De vereniging heeft 4 groepen verdeeld over snelheid en afstand en traint 3 x per week in de zomer op de racefiets en in de winter op de ATB/Mountainbike of racefiets.

Start2bike is een initiatief van de NTFU en Toer’80. Je leert de basisvaardigheden van het sportief fietsen. Je leert in vier trainingsdagen van deskundige trainers de fijne kneepjes van het recreatieve wielrennen. Dat doen we in een gezellige groep. Lol maken met elkaar en ondertussen ontdekken hoe een wielrenner veilig aan het verkeer deelneemt en hoe jij slim kunt fietsen.

Wat ga je leren?

Hoe fietst een groep? Hoe rijd je in een bocht? Wat is de beste balans op de fiets? Hoe schakel en rem je optimaal zonder verlies van energie? Hoe sein we elkaar voor obstakels? Dit en veel meer komt aan bod tijdens twee trainingen op zaterdagochtend en twee op maandavond.

We sluiten af het start2Bike programma af met een tocht van zo’n 50-70 kilometer, afhankelijk van het niveau van de deelnemers. Uiteraard met koffie en appelgebak.

Meld je direct aan op de landelijke Start2Bike pagina van NTFU of via de website van toer’80 (www.toer80.nl).

Wat krijg je?

4 trainingen

Les van deskundige en ervaren trainers

Train in een groep met gelijkgestemden

een uniek fietsonderhoudspakket aangeboden door onze hoofdsponsor Mulder2Wielers uit Winschoten

Je word zelfverzekerder op je fiets

Een editie van Fietssport magazine vol met leuke verhalen over wielrennen en mountainbiken.

Je fiets is verzekerd (tijdens de S2B training) met de unieke NTFU verzekering

Data

zaterdag 19 maart 2022

maandag 28 maart 2022

zaterdag 9 april 2022

maandag 11 april 2022

Ingezonden door Toer ’80