Westerwolde countert koploper Musselkanaal naar nederlaag

MUSSELKANAAL – Na een lange corona-onderbreking mocht Westerwolde zondagmiddag de competitie hervatten in en tegen Musselkanaal. Een op voorhand pittige wedstrijd tegen de koploper van de derde klasse C, die in de zeven gespeelde wedstrijden tot nu toe nog niet had verloren en in die wedstrijden slechts vijf doelpunten tegen kreeg. Westerwolde voegde daar deze middag drie aan toe, want na een behoorlijk enerverende wedstrijd kon er een 3 – 2 overwinning voor de bezoekers uit Vlagtwedde worden bijgeschreven. Gemakkelijk kwam deze zege niet tot stand, maar via de alom beproefde counter creëerden de mannen van trainer Richard Streuding zich deze middag tal van kansen. Drie van die kansen werden benut, hetgeen uiteindelijk voldoende was voor een niet verwachte en dus verrassende overwinning.



Vanuit de aftrap bleek al snel dat Musselkanaal de iets beter voetballende ploeg was, maar Westerwolde stelde daar bij regelmaat vlijmscherpe counters tegenover. Uit een van die eerste tegenaanvallen was het good-old Merill Wakker die in de 5e minuut met een prachtige diagonale pass de op snelheid liggende René v.d. Laan wist te bereiken. Op de rand van de zestienmeter haalde laatstgenoemde hard uit, waarna doelman Rick Knigge van Musselkanaal de prima ingeschoten bal nog half wist te pareren. Via zijn hand en daarna de paal plofte de bal toch in het doel: 0 – 1. Musselkanaal drong hierna uiteraard stevig aan, maar mede door goed gegroepeerd voetbal werd in de eerste speelhelft elke aanval van de thuisploeg door Westerwolde geneutraliseerd. Westerwolde bleef met snelle uitvallen echter gevaarlijk en in de 22e minuut was het dan ook wederom raak. De op rechts doorgebroken René v.d. Laan legde de bal op een keurige manier tussen de keeper en de verdediging van Musselkanaal, waarna Sander van Hoorn van Westerwolde een echte spitsengoal maakte door de bal op een prima manier binnen te tikken. Westerwolde had de mogelijkheden hierna om het verschil nog groter te maken, maar goed keeperswerk, bij vlagen onvoldoende overzicht en een onnauwkeurig vizier zorgden ervoor dat er met een 0 – 2 tussenstand gerust kon worden.



In de tweede helft een nagenoeg zelfde spelbeeld. Een sterk aandringend Musselkanaal dat alles in het werk stelde een bres in de verdediging van Westerwolde te slaan. Maar onder leiding van de deze middag prima keepende Rudie Bergman en met de wil om te winnen, bleef Westerwolde lange tijd relatief eenvoudig overeind. Wel was het diezelfde Bergman die in de 63e minuut de indirecte aanleiding was voor de eerste treffer van Musselkanaal. In de ogen van scheidsrechter Van Schepen uit Joure treuzelde hij te lang bij het in het spel brengen van de bal, waardoor er een indirecte vrije trap werd toegekend. Hier wist de veel scorende Rolf Kayser wel raad mee en pegelde de bal dan ook onhoudbaar voor de Vlagtwedder sluitpost in de rechterbovenhoek: 1 – 2. Musselkanaal ging uitdrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker, maar kreeg in 81e minuut het deksel op de neus. Junior Julian Smid, in het veld gekomen voor de ook deze middag uitstekend spelende Kevin v.d. Laan, slalomde behendig door de defensie van de groen-witten en legde de bal prima af op René v.d. Laan. Met een harde schuiver wist de snelle spits zijn tweede doelpunt van de middag te scoren en Westerwolde op een 3 – 1 voorsprong te zetten. Hoewel het daarna voor Westerwolde nog ruim vijftien minuten billenknijpen was, wist Musselkanaal niet verder te komen dan opnieuw een aansluitingstreffer. Jeroen Ots knalde een half afgeslagen bal in de 88e minuut op een lage manier binnen: 2 – 3. Uiteindelijk was het Rudie Bergman die er voor zorgde dat deze middag de drie punten meegingen naar Vlagtwedde. Met een fantastische save verhinderde hij in de extra tijd de gelijkmaker en kon er na het laatste fluitsignaal van de na behoren fluitende Van Schepen een klein “carnavalsfeestje” beginnen.



Door deze overwinning handhaaft Westerwolde zich keurig op de vijfde plaats met nu 15 punten uit 8 wedstrijden en een doelsaldo van 19 – 18. Voor veel ploegen uit 3C volgt er de komende weken een intensief programma, zo ook voor Westerwolde. Donderdagavond 3 maart speelt Westerwolde thuis tegen SVV ’04, waarna er volgende week zondag eveneens een thuiswedstrijd tegen SC Erica volgt. Donderdagavond 10 maart gaat de reis naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord waar Twedo de tegenstander is en op 13 maart volgt een bezoek aan FC Ter Apel ’96. Hierna kan er even “uitgerust” worden, want de volgende thuiswedstrijd is dan pas op zondag 27 maart tegen HOC. De komende weken even de mouwen opstropen en dan bezien in hoeverre een hoge klassering in dit aparte voetbaljaar haalbaar is.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Lars van Ravenhorst – Rudolf Riks (C) – Frank Riks – Rik te Velde (41e min. Merijn te Velde) – Kevin v.d. Laan 65e min. Julian Smid) – Merill Wakker (75e min. Arjen Heidekamp) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. H. van Schepen

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 225

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing

Klik HIER voor meer foto’s