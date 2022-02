Aanhouding na steekincident bij Drouwen

DROUWEN – De politie heeft zondag een 46-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident. Het incident vond zondag rond 10:45 uur plaats aan de Steenhopenweg nabij Drouwen. Een jong kind is hierbij ernstig gewond geraakt. Het gaat om een incident in de familiaire sfeer.

De politie was aanwezig in Drouwen omdat ze zich naar aanleiding van een melding zorgen maakten over de twee personen, die uiteindelijk betrokken waren bij het incident. Agenten troffen de man en het kind op de Steenhopenweg nabij Drouwen aan. Ze raakten met de man in gesprek. De man wordt ervan verdacht vervolgens geweld te hebben gebruikt. De man en het kind zijn beide gewond geraakt. Het jonge slachtoffer is ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de aanhouding is door de politie een stroomstootwapen gebruikt.

De verdachte is in verzekering gesteld en hij zal worden verhoord over het steekincident. De man zit in volledige beperkingen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Er is op de plaats van het delict uitvoerig sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er getuigen gehoord.

Mensen die getuige zijn geweest van dit incident en die daar behoefte aan hebben, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp via 0900-0101.