Bourtange opent het seizoen

BOURTANGE – De musea in Vesting Bourtange openen komend weekend weer de deuren voor het publiek. Alles staat weer klaar om de bezoekers mee te nemen naar het jaar 1742. Het publiek kan op vijf locaties kennis nemen van de rijke geschiedenis van de vesting.

In het voormalige Kruithuis wordt een film vertoond over de geschiedenis van Bourtange. Bodemvondsten en oude historische kaarten zijn te bewonderen in museum de Baracquen. Daarnaast geeft museum Terra Mora een mooi inzicht in de verschillende functies van het omliggende moeras van Bourtane, terwijl in de kapiteinswoning het leven in de 17de eeuw wordt weergegeven.

Ook voor de diverse evenementen die jaarlijks in Bourtange worden georganiseerd zijn de voorbereidingen in volle gang. Het eerste evenement is de jaarlijkse voorjaarsmarkt op 9 en 10 april aanstaande. Op 11 en 12 juni volgt dan de Slag om Bourtange, gebaseerd op het strijdtoneel van 17de eeuw.

