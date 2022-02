Brandweer Vlagtwedde haalt paard uit de sloot

ALTEVEER – Gisteravond heeft brandweer Vlagtwedde een paard uit een sloot gehaald.

Gisteravond is de brandweer van Vlagtwedde en Nieuwe Pekela om half acht uitgerukt voor een melding dier ter water aan de Esweg in Alteveer. Daar bleek een paard in de sloot te zijn beland.

Nadat het paard door een dierenarts een kalmerende injectie had gekregen werd het met behulp van brandslangen met een shovel uit het water getakeld. Helaas moest men in overleg met de eigenaar het paard laten inslapen. Naar verluidt was het paard na een aandoening of aanval uit de stal gebroken en op hol geslagen.

Bron: 112 Regioflits