Erik Hulsegge presenteert zaterdag zijn boek over het leven van Engel Modderman

WINSCHOTEN – Erik Hulsegge presenteert zaterdag tijdens een besloten bijeenkomst zijn boek: Engel. Een week later vindt bij boekhandel Nieborg een signeersessie plaats.



Ik zette de fles jenever met een klap op tafel. ‘Wat is er loos Modderman?’ ‘Je moet me helpen. Het is nu echt de tijd dat je me helpt.’ ‘Wat wil je dat ik doe’, vroeg de arts. ‘Kan me niet schelen wat je doet. Ik wil geholpen worden. Nu!’ De dokter dacht even na en bestelde een taxi. ‘Je gaat naar Zuidlaren, naar Dennenoord.’

Een klein gedeelte uit de scene waarin oer-communist Engel Modderman (70) het dieptepunt van zijn leven beleeft en staat beschreven in zijn biografie, die deze week uitkomt.





Al meer dan een halve eeuw dient Modderman het communisme in Oost-Groningen. Komende maand viert hij zijn 40-jarig jubileum als raadslid. Het raadslidmaatschap begon bij de CPN in Midwolda en via de fractie M&M, de NCPN in Scheemda is de geboren Winschoter al jarenlang namens de VCP (Verenigde Communistische Partij) de nestor van de gemeenteraad van Oldambt.



Het Russische communisme, de mores van Moskou, liet hij in de jaren negentig van de vorige eeuw al achter zich. Dat werd hem door de toenmalige partijleiding van de CPN en de communistische voormannen in Oost-Groningen niet in dank afgenomen. De Russische inval in Oekraïne maakt het gelijk van Modderman heel pijnlijk duidelijk.



Engel Modderman leefde een veelbewogen leven en niet alleen in de politiek. RTV Noord-journalist Erik Hulsegge kroop in het boek Engel in de huid van de oer-communist om zijn levensverhaal met ups en heel veel downs op te tekenen, de mens achter het raadslid te vinden.



De tot de rand gevulde pispot, seks in de bedstee van een boerderij, de kus van vader, het tekort van vijf gulden in een begroting, de ruzie met de overleden burgemeester Pieter Smit, de liefde voor Che Guevara en niet te vergeten voor zijn vrouw Greetje.



Het komt allemaal voorbij in een boek vol kattenkwaad, drank en drugs, zware shag, ongelukken, brand en medische kwalen. Het verhaal van een politicus, een mensenmens met het hart van een kwajongen.



Op 12 maart is er tussen 14.00 en 16.00 uur een signeersessie in boekhandel Bruna aan de Torenstraat in Winschoten.

Ingezonden