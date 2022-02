Plaatsen zeven bankjes langs routes Wandelen in Westerwolde van start

JIPSINGHUIZEN – Langs het Westerwoldepad en overige routes van stichting Wandelen in Westerwolde worden de komende weken zeven bankjes geplaatst. De stichting krijgt de bankjes geschonken van het Ter Apeler huisartsenechtpaar Martin en Gea de Boer. Zij waren zaterdag aanwezig om mee te helpen met het plaatsen van het eerste bankje aan de Heidenslegerweg in Jipsinghuizen door Oosting Natuur- en Landschapsbeheer uit Vlagtwedde.

De bankjes worden geplaatst op plekjes met prachtig uitzicht, zo mogelijk waar verschillende routes passeren. Het eerste bankje staat aan de rand van het bos, nabij een weiland waar al de lammetjes in de wei te zien zijn. De eerste dagen na het plaatsen maakten dan ook al vele fietsers en wandelaars van de gelegenheid gebruik om even heerlijk te verpozen.

“Wij zijn ontzettend blij met deze gift van huisartsenechtpaar De Boer”, zegt voorzitter Henk Oosterhuis van stichting Wandelen in Westerwolde. “Het is toch heerlijk om tijdens het wandelen even te kunnen pauzeren op een prachtig plekje om te genieten van de rust en het natuurschoon van Westerwolde.” De bankjes zijn gemaakt door Maj-Britt Smits uit Smeerling.

Wandelen stimuleren

Het huisartsenechtpaar wilde iets doen om mensen te stimuleren om vaker aan de wandel te gaan. “Wij willen mensen de mogelijkheid bieden om onderweg even te pauzeren. Begin je net met wandelen, dan kan een wandeling – zoals een tien kilometer lange etappe van het Westerwoldepad – best lang zijn. En ook voor mensen die flink wat wandelconditie hebben, is het natuurlijk heerlijk om onderweg even te gaan zitten. Laat de omgeving op je inwerken. Onthaast, ontspan, hoor de vogels en geniet van zonlicht en frisse lucht. Dat is zo ontzettend goed voor mensen”, zegt Martin de Boer.

Ook wil het huisartsenechtpaar hiermee natuurbeleving aantrekkelijker maken, zeker ook voor jongeren. “Ik wil er vurig voor pleiten dat kinderen meer met de natuur opgroeien”, vertelt Gea de Boer. “Laat kinderen meer actief buiten bezig zijn, zeker nu ze steeds meer schooltijd en vrije tijd achter schermen doorbrengen. Dat voorkomt allerlei problemen zoals overgewicht en oogproblemen. Dat kunnen levenslange problemen blijven. Daarom pleiten wij ervoor: leef actief, op alle leeftijden. Leer de natuur kennen, want wat je herkent wordt steeds leuker en interessanter. Kom achter dat scherm weg en ga naar buiten. Want daar is zo veel te ontdekken en genieten. En het is ook nog eens hartstikke goed voor je.”

Ingezonden