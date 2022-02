Rabobank helpt maatschappelijke gebouwen met nieuwe zonnepanelen op het dak

GRONINGEN, DRENTHE – De coöperatieve Rabobank gaat maatschappelijke gebouwen zoals bijv. scholen, theaters,

bibliotheken en buurthuizen financieel helpen om zonnepanelen op het dak te leggen. In Groningen en Drenthe hebben 36 maatschappelijke gebouwen zich aangemeld om kans te maken op 50% korting op de installatie en aanschaf van zonnepanelen. Rabobank leden kunnen vanaf 28 februari bepalen welk gebouw nieuwe zonnepanelen op het dak krijgt.



Welk gebouw verdient zonnepanelen?

Rabobank wil een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het versnellen van de energietransitie. Daarom investeert de bank een deel van het coöperatief dividend, een fonds om de regio te versterken, in het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen. Voor het maatschappelijk gebouw met de meeste stemmen betaalt Rabobank de helft van de aanschaf- en installatiekosten. Zo zorgen we samen voor een groenere omgeving en een lagere energierekening voor verenigingen en stichtingen.



Uw stem telt

Lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 28 februari tot en met 31 maart op uw favoriete maatschappelijke gebouw in uw regio. Stemmen gaat makkelijk via de Rabobank App of via www.rabo-zonnepanelen.nl.

Ingezonden