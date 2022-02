Verdachte mishandeling meldt zich bij de politie

GRONINGEN – Gisteren heeft een verdachte van zware mishandeling zich bij de politie gemeld.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 februari is een man ernstig mishandeld aan de Peperstraat in het uitgaanscentrum van Groningen. Een man is hier tegen het hoofd geschopt, de politie doet onderzoek naar dit incident.

Gisteren is hiervoor een verdachte aangehouden voor zware mishandeling / poging doodslag. De verdachte heeft zichzelf gemeld bij de politie. De politie staat in contact met het slachtoffer. De zware mishandeling is vastgelegd op beeld en deze beelden zijn ook met de politie gedeeld, evenals meerdere tips.