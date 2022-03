Belastingaangifte in de Bibliotheek

STADSKANAAL – In de maand maart wordt er weer hulp geboden bij de belastingaangifte. 17, 23 en 24 maart en kun je in de Bibliotheken van de gemeente Stadskanaal terecht voor je belastingaangifte. Want kun je wel wat hulp gebruiken bij je onlinebelastingaangifte, of vind je het fijn dat iemand met je meekijkt? Of een andere vraag? Meld je dan aan voor het spreekuur in de Bibliotheek. De medewerkers van Hemenborg helpen je graag op weg.

Deze spreekuren zijn bedoeld voor jou wanneer je zelf geen professionele hulp kunt inhuren. Deelname is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. De spreekuren zijn; Bibliotheek Stadskanaal op donderdag 17 maart 13:00 – 16:00 uur. Bibliotheek Onstwedde op woensdag 23 maart 13:00 – 16:00 uur. Bibliotheek Musselkanaal, donderdag 24 maart 13:00 – 16:00 uur.

Aanmelden kan via de site van de bibliotheek www.biblionetgroningen.nl/agenda en selecteer daarna de Bibliotheek waar jij je naartoe wilt gaan. Hier vind je ook de gegevens die je mee moet nemen voor je aangifte.

