Bij voormalig jeugdsoos Veendiep wordt flink geklust

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 februari, 08.00 uur door John Havinga

VOORLOPIG DROOG | FLINKE ZONNIGE PERIODEN VANDAAG

Er ligt een hogedrukgebied ten oosten van Polen en we bevinden ons daarbij in matige (3-4) zuidelijke stroming en er wordt droge lucht aangevoerd. Behalve enkele sluierwolken, zijn er flinke zonnige perioden. Het kwik loopt op naar circa 9 graden.

Vannacht is het vrij helder en het koelt af tot rond het vriespunt bij een zwakke tot matige zuidenwind (2-3). Morgen komt er wat meer bewolking voor, maar de zon kan ook nu en dan wel schijnen. De maximumtemperaturen komen rond 8 à 9 graden te liggen, bij een matige zuidenwind die in de loop van de middag naar het oosten krimpt.

Woensdag en de dagen daarna hebben we eerst bewolkt weer, maar aan het einde van de week wordt het vrij zonnig weer . Alhoewel het overwegend droog blijft is een enkel buitje op vrijdag en zaterdag niet helemaal uit te sluiten. De temperaturen liggen we rond normaal: overdag rond 9 graden en ’s nachts dichtbij het vriespunt.