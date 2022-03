Boerderijwinkel in Oostwold wordt omgetoverd tot slijterij

OOSTWOLD – Vanaf 1 april wordt de boerderijwinkel De Zelfmakerij in Oostwold omgetoverd tot slijterij van de Groninger Genever Stokerij. Beiden waren al gevestigd op de Kromme Elleboog in Oostwold. Op de deel van de Oldambtster boerderij De Zelfmakerij is sinds enkele jaren een dorpsplein verrezen met authentieke huisjes, waaronder een proeflokaal, een slijterij en een distilleerderij/stokerij.



De volgende stap in zelfvoorzienend leven



Eigenaren Freek Kupers en Henriëtte Davelaar zijn 6 jaar geleden met hun 4 kinderen komen wonen in Oostwold. Doel was zelfvoorzienend leven met behoud van comfort. Op 2 hectare land groeien nu fruitbomen en notenbomen en veel verschillende bessenstruiken, naast een grote moestuin. Ook zijn er 2 blaarkop koeien, 4 scharrelvarkens en 30 kippen. Van de opbrengst van het land werd zelf gegeten, maar wat over was werd verkocht in de eigen boerderijwinkel.



“Zelfvoorzienend leven, betekent ook voorzien in je eigen drank”, lacht Henriëtte Davelaar. “3 jaar geleden zijn we daarom begonnen met het maken van jenever, likeur en whisky onder de naam Groninger Genever Stokerij. Net als in een supermarkt mag bij ons ook de sterke drank niet verkocht worden naast de producten van de boerderijwinkel. Daarom is achter de boerderij destijds een slijterij gebouwd, los van de boerderijwinkel. Tijdens de coronacrisis werkte dit prima. Er waren minder bezoekers voor rondleidingen en proeverijen. Nu er steeds meer bezoekers komen naar de Groninger Genever Stokerij werkt dit minder goed. Door de slijterij naar de voorkant van de boerderij te verhuizen, met de ingang direct aan de straatkant, kunnen bezoekers en toeristen de slijterij hopelijk beter vinden. Via de slijterij wandelen ze dan door naar de deel van de boerderij waar een klein dorpsplein is gebouwd met onder andere de distilleerderij. Helaas betekent dit wel dat we vanaf 1 april stoppen met de boerderijwinkel. Het fruit en de noten van de eigen bomen verwerken we nu onze jenever, likeur en whisky. Zo kunnen we toch circulair leven op onze 2 hectare grond .”

