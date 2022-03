Kloosterkerk Ter Apel staat stil bij de oorlog in Oekraïne

TER APEL – De Ter Apeler Kloosterkerk organiseert naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen een collecte en een moment van bezinning.

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Mensen zoals jij en ik, vaders, moeders, opa’s en oma’s, zonen en dochters.

De Ter Apeler Kloosterkerk organiseert naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen een moment van bezinning. Wie wil is welkom om samen stil te staan bij de beangstigende en verwarrende gebeurtenissen van de afgelopen dagen, een kaars te branden, te luisteren naar muziek en zorgvuldig gekozen woorden. Om te laten zien dat samen met elkaar beter is dan tegenover elkaar.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor noodhulp aan Oekraïne. Woensdagavond 2 maart 19.00 uur Kloosterkerk Ter Apel.

